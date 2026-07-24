Сдача ипотечной квартиры в аренду: риски и правила

Ипотечную квартиру можно сдавать в аренду, но важно учитывать условия кредитного договора. Адвокат Надежда Борзенко в беседе с агентством «Прайм» отметила, что закон не запрещает такие действия, однако банк может потребовать уведомления или согласия. Игнорирование этого требования грозит штрафом, повышением ставки или досрочным погашением кредита.

Условия зависят от конкретного договора: в одних случаях достаточно уведомить банк, в других — необходимо получить разрешение заранее. Даже при сдаче жилья родственникам юрист рекомендует оформлять письменный договор найма в соответствии со статьей 674 ГК РФ.

В договоре стоит прописать срок аренды, размер платы и порядок оплаты коммунальных услуг. Это поможет избежать возможных споров между сторонами.