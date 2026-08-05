Сбербанк инициирует банкротство «Евротранса»

После дефолта «Евротранса» по трем выпускам облигаций 5 августа Сбербанк уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании. Это следует из информации на сайте Федресурс.

Ранее, 23 июля, аналогичное заявление в суд подал банк «Россия». До этого Мосбиржа установила запрет на короткие продажи акций «Евротранса», минимальные ограничительные уровни ставок риска достигли 100%. После этого сообщения котировки компании подскочили на 101,78% до 51,05 рубля за акцию.

«Евротранс» и раньше допускал технические дефолты по купонным выплатам. В середине июля компания сообщала, что погасила 10% обязательств по 15-му купону облигаций серии БО-001Р-07 до введения ограничений Мосбиржей.

Полноценный дефолт наступил 5 августа по биржевым облигациям БО-001P-09, «зеленым» облигациям серии 01 и серии 002Р-02.