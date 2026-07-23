Сбер прекращает обслуживание валютных карт Visa и Mastercard с 1 сентября

С 1 сентября Сбербанк перестанет обслуживать валютные карты платежных систем Visa и Mastercard. Решение затронет все карты, выпущенные в иностранной валюте, и означает, что держатели таких карт не смогут проводить операции по ним после указанной даты.

Банк уведомил клиентов о предстоящих изменениях, однако не раскрыл причины прекращения обслуживания. Валютные карты Visa и Mastercard ранее использовались для расчетов за рубежом и в интернете, но после введения санкций их функционал был существенно ограничен.

Держателям валютных карт рекомендуется заранее снять остатки средств или перевести их на другие счета. Сбербанк продолжит обслуживание рублевых карт этих платежных систем в обычном режиме.