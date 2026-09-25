Экономика

Сбер предложил оценивать страховой полис по выплатам и скорости урегулирования

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Уровень выплат и скорость урегулирования страхового случая должны стать для клиента такими же критериями выбора полиса, как и его цена. Об этом на XXIII Международном банковском форуме заявил вице-президент Сбера, генеральный директор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь. По его словам, страховщикам необходимо повышать прозрачность рынка страхования, поскольку сейчас человек, как правило, оценивает полис лишь по одному фактору — стоимости.

Инструмент, который должен помочь клиенту сравнивать предложения, Сбер выпустил в текущем году: это первый рейтинг страховых компаний в рамках ипотечного страхования жизни. С его помощью полис можно оценивать не только по цене, но и по тому, как страховщик подходит к процессу урегулирования обязательств.

«Моя мечта, чтобы в голове у клиента кроме одного столбика, “цена”, было еще два других столбика: “уровень выплат” и “скорость урегулирования”, — сказал Игорь Кобзарь. Форум собрал лидеров банковского и страхового сообществ для обсуждения актуальных вопросов.

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