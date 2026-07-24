Экономика

Самый богатый кандидат в Госдуму заработал почти 6 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Центризбирком опубликовал декларации о доходах кандидатов в депутаты Госдумы от пяти парламентских партий. Лидером по доходам стал первый зампред комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский («Единая Россия»), задекларировавший 5,96 млрд рублей за 2025 год. Основными источниками стали зарплата, пенсия, проценты по вкладам и дивиденды. На его 31 банковском счете находилось 17,4 млрд рублей.

Второе место занял лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев с доходом 1,4 млрд рублей. Третьим стал депутат госсовета Татарстана Иван Егоров (ЕР) — 673,8 млн рублей. В десятку самых обеспеченных кандидатов вошли пять представителей «Единой России», два — от «Новых людей», по одному — от ЛДПР, «Справедливой России» и один самовыдвиженец. Ни один кандидат от КПРФ в топ-10 не попал; наибольший доход среди коммунистов — 171,4 млн рублей — задекларировал Александр Ищенко.

Лидеры федеральных списков, за исключением Нечаева, не вошли даже в тройку по доходу среди однопартийцев. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров (ЕР) указал 32,5 млн рублей, председатель КПРФ Геннадий Зюганов — 32,4 млн, лидер СР Сергей Миронов — 15,2 млн, а глава ЛДПР Леонид Слуцкий — 14,8 млн рублей.

В декларациях ряда кандидатов и их супругов указана зарубежная недвижимость — на Кипре, в Болгарии, Латвии, Испании, Белоруссии, Армении, Казахстане и Доминиканской Республике. Некоторые кандидаты также задекларировали акции иностранных компаний, что, по разъяснению Верховного суда, не является препятствием для регистрации при условии уведомления избиркома и подтверждения мер по отчуждению активов.

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