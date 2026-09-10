Экономика

С начала путины в оборот поступило 2,6 тыс. тонн красной икры вместо 7,6 тыс.

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

С начала лососёвой путины в торговый оборот попало 2,6 тыс. тонн красной икры. Годом ранее за аналогичный период объём составлял 7,6 тыс. тонн.

Разница между этими показателями означает трёхкратное сокращение производства деликатеса, сообщают «Известия». Данные охватывают время с начала путины.

Иных сведений о ходе сезона издание не приводит.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана
15 часов назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»

Новости Казани

23 часа назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Полезное

день назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке

эффективное средство от клопов в квартире в домашних условиях без запаха

Интересное в Казани

день назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Не у нас

час назад

Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному

подготовка к огэ информатика в Нижнем Новгороде

Не у нас

16 часов назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Кулинария

день назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Не у нас

день назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Не у нас

18 часов назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика
Новости Казани
21 час назад

В Казани сократилось число парикмахерских

В Казани за последний год число парикмахерских ...

Новости Татарстана

29 минут назад

«Пастернаковские чтения» в Татарстане пройдут 12 и 13 сентября

Полезное

20 часов назад

В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

Кулинария

час назад

Половина начинки из пирожков вытекла на противень: эта одна мелочь не дает шву держаться

Новости Татарстана

2 часа назад

В четверг в Татарстане пройдут дожди, потеплеет до +19
Из-за угрозы обрушения Мергасовский дом в Казан...
Новости Казани
день назад

Из-за угрозы обрушения Мергасовский дом в Казани могут разобрать и воссоздать

Кулинария

4 часа назад

Суп на второй день превратился почти в кашу: какой ингредиент продолжает забирать бульон в холодильнике

Технологии

6 часов назад

Reuters: ИИ-агенты OpenAI могли использовать 10+ нераскрытых сайтов

Кулинария

7 часов назад

Грибы сразу бросала на сковороду с луком: поэтому они плавали в жидкости вместо жарки
Гид по Казани
5 дней назад

Шаг к совершенству: современные решения для красоты и здоровья ног