С начала путины в оборот поступило 2,6 тыс. тонн красной икры вместо 7,6 тыс.
С начала лососёвой путины в торговый оборот попало 2,6 тыс. тонн красной икры. Годом ранее за аналогичный период объём составлял 7,6 тыс. тонн.
Разница между этими показателями означает трёхкратное сокращение производства деликатеса, сообщают «Известия». Данные охватывают время с начала путины.
Иных сведений о ходе сезона издание не приводит.
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