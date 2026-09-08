Рост тарифов ЖКУ на Ставрополье в 2026 году снижен до 15,8% вместо 22%

В Ставропольском крае запланированный на 2026 год рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги снижен с 22% до 15,8%. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил в ходе прямого диалога с жителями.

По словам главы региона, региональной тарифной комиссии удалось сократить предельный показатель, доведённый ранее федеральным центром.

Край направит около 1,2 млрд рублей на субсидирование экономически обоснованных тарифов ресурсоснабжающих организаций.

Владимиров подчеркнул, что эти средства дополнительно сдержат темпы удорожания коммунальных услуг в следующем году, а работа по снижению нагрузки на население продолжается.