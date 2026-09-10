Экономика

Росстат: бензин в Пермском крае подорожал на 0,99 рубля за неделю

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

За неделю с 1 по 7 сентября средняя цена бензина в Пермском крае выросла на 0,99 рубля и достигла 83,42 рубля за литр. Об этом сообщает Росстат.

Литр АИ-92 подорожал с 77,92 до 78,86 рубля, АИ-95 — с 85,53 до 86,72 рубля. Цена АИ-98 пятую неделю подряд держится на 98,20 рубля. Дизельное топливо в Прикамье с 18 августа не меняется и стоит 88,22 рубля.

В Приволжском федеральном округе самые высокие цены на бензин зафиксированы в Кировской области (84,71 рубля) и Мордовии (84,54 рубля). В среднем по России литр бензина подорожал с 77,76 до 78,25 рубля, в ПФО — с 74,94 до 75,28 рубля. Дизель по стране стоит 88,44 рубля, в округе — 82,56 рубля.

Утром 10 сентября сеть «Нефтехимпром» продавала АИ-92 по 97,00 рубля, АИ-95 — по 108,00 рубля, дизтопливо — по 96,80 рубля при лимите 40 литров. На АЗС «ЛУКОЙЛ» АИ-92 стоил 64,99 рубля, АИ-95 — 70,43 рубля, ДТ — 82,37 рубля. О ситуации с топливом в регионе 9 сентября в прямом эфире рассказал губернатор Дмитрий Махонин.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана
13 часов назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»

Новости Казани

21 час назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Полезное

19 часов назад

В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

мел от тараканов отзывы

Интересное в Казани

23 часа назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Не у нас

14 часов назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

семейная фотосессия в нижнем новгороде в студии в Нижнем Новгороде

Кулинария

день назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Не у нас

день назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Не у нас

17 часов назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Технологии

9 часов назад

Семена томатов после полета на «Бион-М» №2 проросли быстрее земных
Новости Казани
19 часов назад

В Казани сократилось число парикмахерских

В Казани за последний год число парикмахерских ...

Новости Татарстана

час назад

В четверг в Татарстане пройдут дожди, потеплеет до +19

Интересное в Казани

16 часов назад

«ИИ внедрили, только результата нет»: узнали, кто в Татарстане мешает бизнесу получить реальную пользу от цифровизации

Кулинария

2 часа назад

Суп на второй день превратился почти в кашу: какой ингредиент продолжает забирать бульон в холодильнике

Технологии

4 часа назад

Reuters: ИИ-агенты OpenAI могли использовать 10+ нераскрытых сайтов
В Липецке стартовал финал конкурса учителей род...
Новости Казани
день назад

В Липецке стартовал финал конкурса учителей родного языка с участием казанцев

Кулинария

5 часов назад

Грибы сразу бросала на сковороду с луком: поэтому они плавали в жидкости вместо жарки

Новости Татарстана

6 часов назад

Для молодежи в Татарстане создают среду самореализации — Минниханов

Технологии

7 часов назад

В Москве стартовал выпуск углепластиковых протезов стоп Steplife
Гид по Казани
4 дня назад

Полезные сервисы: решения для жизни, работы и повседневных задач