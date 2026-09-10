Росстат: бензин в Пермском крае подорожал на 0,99 рубля за неделю

За неделю с 1 по 7 сентября средняя цена бензина в Пермском крае выросла на 0,99 рубля и достигла 83,42 рубля за литр. Об этом сообщает Росстат.

Литр АИ-92 подорожал с 77,92 до 78,86 рубля, АИ-95 — с 85,53 до 86,72 рубля. Цена АИ-98 пятую неделю подряд держится на 98,20 рубля. Дизельное топливо в Прикамье с 18 августа не меняется и стоит 88,22 рубля.

В Приволжском федеральном округе самые высокие цены на бензин зафиксированы в Кировской области (84,71 рубля) и Мордовии (84,54 рубля). В среднем по России литр бензина подорожал с 77,76 до 78,25 рубля, в ПФО — с 74,94 до 75,28 рубля. Дизель по стране стоит 88,44 рубля, в округе — 82,56 рубля.

Утром 10 сентября сеть «Нефтехимпром» продавала АИ-92 по 97,00 рубля, АИ-95 — по 108,00 рубля, дизтопливо — по 96,80 рубля при лимите 40 литров. На АЗС «ЛУКОЙЛ» АИ-92 стоил 64,99 рубля, АИ-95 — 70,43 рубля, ДТ — 82,37 рубля. О ситуации с топливом в регионе 9 сентября в прямом эфире рассказал губернатор Дмитрий Махонин.