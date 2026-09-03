Решетников: платформы забирают у государства функции регулятора

Максим Решетников заявил, что онлайн-платформы стали «гейткиперами» на рынке и фактически присвоили часть регуляторных полномочий государства. Выступая 3 сентября на сессии ВЭФа «Деловая среда будущего: мировой опыт и новые решения», министр экономического развития подчеркнул, что именно государство должно оставаться регулятором экономики.

Поводом для беспокойства стали участившиеся случаи возврата товаров, купленных на маркетплейсах. Решетников упомянул искусственные елки, возвращаемые после Нового года, и детскую одежду, которую носят перед возвратом. По его словам, издержки на такие операции ложатся на малый бизнес, и это требует изменений в законе о защите прав потребителей.

Правительство уже прорабатывает меры. Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что подкомиссия по развитию цифровых платформ утвердила «дорожную карту» инициатив на 2026–2027 годы, включающую ограничения на возврат товаров надлежащего качества. Соответствующие поправки планируются в законы «О платформенной экономике», «О защите прав потребителей» и «О государственном контроле (надзоре)». Закон о платформенной экономике вступит в силу в октябре 2026 года.

Кроме того, новые правила определят условия предоставления скидок за счет платформ, обяжут показывать единую цену при любом способе оплаты и уравняют условия для российских и зарубежных продавцов, работающих через посредников. Григоренко отметил, что часть вопросов будет доработана во втором пакете законодательных мер, который готовится ко внесению в Госдуму.