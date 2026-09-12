Путин заявил о необходимости совершенствовать МВФ, Всемирный банк и ВТО

12 сентября на саммите БРИКС в Нью-Дели президент России Владимир Путин заявил, что давно назрел вопрос совершенствования Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Путина, эти глобальные институты экономического управления создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях. При этом, отметил он, они с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность всё больше смещается в сторону развивающихся рынков.

«Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации», — приводит ТАСС слова президента.