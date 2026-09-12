Экономика

Путин заявил о необходимости совершенствовать МВФ, Всемирный банк и ВТО

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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12 сентября на саммите БРИКС в Нью-Дели президент России Владимир Путин заявил, что давно назрел вопрос совершенствования Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Путина, эти глобальные институты экономического управления создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях. При этом, отметил он, они с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность всё больше смещается в сторону развивающихся рынков.

«Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации», — приводит ТАСС слова президента.

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