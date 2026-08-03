Экономика

Проект перинатального центра на Алтае сокращен с 9,5 до 5 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Проектная стоимость перинатального центра в Республике Алтай снижена с 9,5 до 5 млрд рублей за счет оптимизации. О сокращении сметы глава региона Андрей Турчак сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Площадь будущего центра уменьшат с 22 до 10 тысяч квадратных метров, а количество коек — со 110 до 75. Снизить стоимость удалось за счет размещения медучреждения на базе республиканской клинической больницы.

Проектно-сметная документация уже разработана и прошла государственную экспертизу. Ранее выделенный под строительство земельный участок передадут инвестору многоквартирного дома с условием предоставления квартир медикам, которые будут работать в перинатальном центре.

Турчак попросил премьер-министра поддержать начало строительства с 2027 года — на два года раньше первоначального плана. Мишустин пообещал провести по этому вопросу совещание незамедлительно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

3 часа назад

Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты

Новости Казани

день назад

Велосипеды запретили в казанском метро: новые правила провоза

как размножаются клопы вонючки

Новости Казани

14 часов назад

Частные школы Казани просят до миллиона рублей за год обучения

Интересное в Казани

3 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

циклевать паркет в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Владельцы Pixel жалуются на разрядку даже после июльского патча

Технологии

6 часов назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Наука

день назад

В Казани ученые со всей России обсудили археологию Волжской Булгарии

Технологии

день назад

Corsair Cove: градостроительный симулятор пиратов вышел
Новости Казани
час назад

Стало известно, когда в Казани планируют начать строить канатную дорогу

Канатная дорога «Аэромост» в Казани может начат...

Технологии

8 часов назад

Как Цукерберг создал Facebook* и бросил Гарвард ради стартапа

Новости Татарстана

10 часов назад

В двух районах Татарстана за день утонули двое мужчин

Технологии

11 часов назад

Квантовые технологии внедряют в энергосети Китая после испытаний в Хэфэе

Технологии

11 часов назад

Ростех создал нейросеть для контроля качества порошков в 3D-печати
Ученые МИФИ создали сенсоры для предотвращения ...
Технологии
7 часов назад

Ученые МИФИ создали сенсоры для предотвращения возгораний аккумуляторов

Новости России

11 часов назад

Животные и багаж в такси: с осени правила станут другими

Новости Татарстана

12 часов назад

В Зеленодольске прошел большой экосубботник

Технологии

12 часов назад

Игроки профинансировали русскую озвучку Cronos: The New Dawn
«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Каза...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов