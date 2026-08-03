Проект перинатального центра на Алтае сокращен с 9,5 до 5 млрд рублей

Проектная стоимость перинатального центра в Республике Алтай снижена с 9,5 до 5 млрд рублей за счет оптимизации. О сокращении сметы глава региона Андрей Турчак сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Площадь будущего центра уменьшат с 22 до 10 тысяч квадратных метров, а количество коек — со 110 до 75. Снизить стоимость удалось за счет размещения медучреждения на базе республиканской клинической больницы.

Проектно-сметная документация уже разработана и прошла государственную экспертизу. Ранее выделенный под строительство земельный участок передадут инвестору многоквартирного дома с условием предоставления квартир медикам, которые будут работать в перинатальном центре.

Турчак попросил премьер-министра поддержать начало строительства с 2027 года — на два года раньше первоначального плана. Мишустин пообещал провести по этому вопросу совещание незамедлительно.