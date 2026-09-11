Потери Германии от отказа от российского газа превысили 50 млрд евро

Ущерб Германии от прекращения поставок российского газа превысил 50 млрд евро. Такие данные газета Bild приводит, опираясь на ответ Минфина ФРГ на запрос депутата Бундестага от партии «Зелёные» Робина Вагенера.

В подсчёт не включили расходы на строительство терминалов для приёма сжиженного природного газа. Не учтены в этой сумме и последствия подорожания энергоносителей для немецкой экономики.

Запрос в ведомство парламентарий направлял, чтобы оценить масштаб ущерба от энергетического разрыва с Россией. Официальные комментарии Минфина на этот счёт не публиковались.

О данных Bild сообщило издание «Энергетика и промышленность России».