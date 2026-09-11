Экономика

Потери Германии от отказа от российского газа превысили 50 млрд евро

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Ущерб Германии от прекращения поставок российского газа превысил 50 млрд евро. Такие данные газета Bild приводит, опираясь на ответ Минфина ФРГ на запрос депутата Бундестага от партии «Зелёные» Робина Вагенера.

В подсчёт не включили расходы на строительство терминалов для приёма сжиженного природного газа. Не учтены в этой сумме и последствия подорожания энергоносителей для немецкой экономики.

Запрос в ведомство парламентарий направлял, чтобы оценить масштаб ущерба от энергетического разрыва с Россией. Официальные комментарии Минфина на этот счёт не публиковались.

О данных Bild сообщило издание «Энергетика и промышленность России».

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