Экономика

Покупку медизделий для операций предложили включить в социальный вычет по НДФЛ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Минфин предлагает установить право на социальный налоговый вычет по НДФЛ по расходам на приобретение медицинских изделий, необходимых для проведения операций. Это следует из проекта поправок в первую и вторую части Налогового кодекса России.

Как говорится в документе, законопроектом, в частности, предлагаются изменения в части налога на доходы физических лиц: установление права на получение социального налогового вычета по расходам на приобретение медицинских изделий, необходимых для проведения операций. С проектом поправок ознакомился ТАСС, сам документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ранее, 30 сентября, правительство России направило на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов.

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