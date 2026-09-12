Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году: фиксированная часть +4%

В 2027 году страховые пенсии в России будут повышать в два этапа — в феврале и апреле. Фиксированная часть выплаты вырастет на 4% уже в феврале и составит 9 968,08 рубля. Об этом сообщил Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве России, в комментарии ТАСС.

По его словам, двухэтапная схема индексации сохранится: с 1 февраля и с 1 апреля. Также в 2027 году увеличится стоимость пенсионного коэффициента — до 168,57 рубля.

С 1 октября 2026 года прибавку к пенсии получат военные пенсионеры и инвалиды I группы. Кроме того, автоматический перерасчет проведут для граждан, достигших 80 лет.