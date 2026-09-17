Экономика

Пенсия депутатов со стажем 5–10 лет может составить 52 тыс. рублей в 2026 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В 2026 году депутаты Госдумы, проработавшие от пяти до десяти лет, могут получать пенсию около 52 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов.

По его словам, выплата складывается из страховой пенсии и специальной надбавки за стаж. В 2026 году страховая пенсия составит примерно 27 224 рубля. Для тех, кто отработал 5–10 лет, надбавка равна 55% денежного вознаграждения — это порядка 24–27 тыс. рублей.

Депутатам со стажем до пяти лет дополнительные выплаты не предусмотрены. При стаже более десяти лет надбавка возрастает до 75% денежного вознаграждения, ее размер — 44–47 тыс. рублей, а пенсия может доходить примерно до 72 тыс. рублей, уточнил Сафонов.

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