Объединенную микроэлектронную компанию создадут на базе «Интегральных систем»

Первый вице-премьер Денис Мантуров на форуме «Микроэлектроника – 2026» сообщил, что в России появится объединенная микроэлектронная компания (ОМК). Ее базой станет ООО «Интегральные системы», принадлежащее «Сберу». Об этом передает «Интерфакс». ОМК будет аккумулировать ресурсы для развития производства в отрасли и получит средства от технологического сбора, который начнет действовать с 1 декабря 2026 года. «Сбер» станет основным партнером проекта.

Мантуров подчеркнул, что новая структура не станет аналогом Объединенной авиастроительной (ОАК) или Объединенной судостроительной корпораций (ОСК). Создание ОМК не предполагает поглощения частных компаний, работающих на рынке микроэлектроники. Решение об объединении ресурсов связано с необходимостью масштабных инвестиций: отдельным участникам рынка может быть сложно самостоятельно финансировать развитие производств, выпуск микросхем требуемых типоразмеров и микроэлектронного машиностроения. Еще одним направлением названо производство сред, материалов и газов.

В перспективе ОМК сможет выйти на зарубежные рынки. По мнению Мантурова, дружественные России страны могут быть заинтересованы в диверсификации поставок продукции микроэлектроники.

Ранее «Интегральные системы» приобрели компанию «Элемент», располагающую компонентной базой, научными и производственными компетенциями и готовой радиоэлектронной продукцией. В январе ПАО АФК «Система» объявило о продаже доли 37,6% в «Элементе» «Сберу», полностью выйдя из совместного предприятия с «Ростехом». Банку перешли все активы группы, кроме «Корпорации роботов». Управление производственными активами также было передано структуре Сбербанка, на базе которой планировалась консолидация других компаний отрасли. 29 июля «Сбер» выкупил еще 7,9% акций «Элемента» в рамках обязательной оферты, запущенной в феврале 2026 года; стоимость приобретения составила 5,4 млрд руб., итоговая доля «Сбера» в «Элементе» — 49,8%.