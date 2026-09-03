Экономика

ОАК ожидает заказ из Индии на 100–200 самолетов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Индийские авиакомпании могут разместить в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заказ на 100–200 самолетов. Такую оценку привел первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью ТАСС.

Сейчас с индийскими партнерами активно обсуждаются поставки и локализация производства Sukhoi Superjet и Ил-114. Также планируется продвигать на индийском рынке лайнер МС-21, рассказал Ведяхин.

Сбер намерен поддерживать развитие российской гражданской авиации. Ранее, 28 января, ОАК и индийская государственная корпорация Hindustan Aeronautics (HAL) подписали договор о совместной деятельности по выпуску Superjet 100 в Индии.

2 сентября управляющий директор компании «Ил» Даниил Бренерман заявил, что выпуск региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 планируется увеличить до 12 единиц в год к 2031 году. Он назвал этот прогноз консервативным, отметив, что потребность в таких машинах будет гораздо выше после возобновления работы закрытых аэропортов юга и центра России.

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