Экономика

Nvidia может вложить до $10 млрд в IPO Anthropic до выборов в США

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Nvidia обсуждает возможность инвестировать до $10 млрд в первичное размещение акций (IPO) Anthropic — ИИ-стартапа, оцениваемого примерно в $2 трлн. Листинг, как ожидается, завершится до промежуточных выборов в США в ноябре. О переговорах ранее не сообщалось, окончательное решение пока не принято.

Участие Nvidia в качестве якорного инвестора может дать Anthropic стратегического сторонника для масштабного размещения и укрепить связи производителя чипов с одним из его крупных клиентов. В ноябре 2025 года Nvidia уже заявляла о планах вложить до $10 млрд в этот стартап в рамках более широкого партнерства, по которому Anthropic обязалась купить вычислительные мощности Microsoft Azure на $30 млрд, работающие на чипах Nvidia.

Среди сторонников Anthropic уже есть крупнейшие технологические компании — Amazon и Google, которые одновременно являются ее крупными поставщиками вычислительных мощностей. В апреле Anthropic сообщила о намерении вложить более $100 млрд за десятилетие в Amazon AWS, используя более 1 млн чипов Amazon Trainium2. Кроме того, она договорилась с Google и Broadcom о добавлении нескольких гигаватт мощностей TPU.

В мае Anthropic привлекла $65 млрд при post-money оценке $965 млрд. К концу июля ее годовой run-rate выручки превысил $65 млрд по сравнению с примерно $9 млрд в конце 2025 года. Потенциальная оценка при IPO также частично зависит от прогнозов компании о выручке примерно $190–200 млрд в 2028 году, о чем ранее сообщал Reuters. Ожидаемое размещение Anthropic пополнило череду громких листингов, подтолкнувших американский рынок IPO к рекордному году после дебюта SpaceX Илона Маска в июне.

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