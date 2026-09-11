Набиуллина связала летнее ускорение цен с топливным рынком и разовыми факторами

11 сентября на заседании совета директоров Банка России его глава Эльвира Набиуллина заявила: ускорение роста цен в летние месяцы в значительной степени объяснялось ситуацией на топливном рынке. Эта ситуация, по её словам, уже начала влиять на цены в других секторах экономики.

«Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может», — сказала Набиуллина.

Регулятор намерен не допустить перехода временного роста цен в устойчивую инфляционную тенденцию. Для этого Банк России будет учитывать возможные вторичные эффекты от текущих факторов.

Набиуллина добавила, что регулятор продолжит анализировать поступающие экономические данные. Это нужно, чтобы определить влияние сложившейся ситуации на устойчивую инфляцию и отделить краткосрочные изменения цен от более длительных процессов.