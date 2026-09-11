Набиуллина: доля наличных в денежной массе остается около 15%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что доля наличных в денежной массе сейчас находится у отметки 15%. Пять лет назад показатель был на уровне 20%, то есть долгосрочная тенденция к снижению сохраняется, хотя в составе денежной массы доля наличных немного подросла — менее чем на 1%. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике, сообщает ТАСС.
По словам Набиуллиной, рост объема наличных в обороте не влечет макроэкономических последствий. Во втором квартале граждане действительно расплачивались наличными чаще, чем в предыдущие периоды. Глава ЦБ связала это с комбинацией факторов: перебоями с мобильным интернетом, адаптацией к налоговым изменениям и тревожностью из-за слухов. При этом россияне продолжали активно пользоваться безналичными инструментами оплаты, подчеркнула она.
Набиуллина отметила, что увеличение объема наличных нормально для растущей экономики. Когда экономика растет, растет и денежная масса, а вместе с ней — объем наличных. В 2024–2025 годах ставки по депозитам были очень высокими, и наличные увеличивались значительно медленнее. Сейчас, по ее словам, наблюдается частично догоняющая динамика наличных относительно тех лет.
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