Молдавия переплатила за газ около $330 млн за 2,5 года, заявил Додон

После отказа от закупок у «Газпрома» Молдавия приобретала газ примерно на 40% дороже, чем предусматривала формула соглашения, подписанного осенью 2021 года. Переплата только за последние два с половиной года составила около $330 млн, заявил лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон, приведя в своём Telegram-канале графики расчётов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, совокупный эффект формулы «Газпрома» за период 2022–2026 годов составил бы около $745 млн, если бы контракт не был расторгнут по инициативе Кишинёва в конце 2022 года. Согласованная формула обеспечивала бы среднюю цену примерно на 15% ниже средней европейской, однако после отказа от неё покупать газ на уровне европейского ориентира стабильно не получалось: во многих кварталах фактическая цена закупки превышала и цену по формуле «Газпрома», и европейский показатель. При этом госпредприятие Energocom, как отметил Додон, признало, что из-за положений о конфиденциальности не может публиковать все детали контрактов и отдельных сделок. Энергетическая безопасность, по его мнению, строится на наличии нескольких источников и вариантов, а не на отказе от выгодного предложения.

«Газпром» был вынужден прекратить поставки в Молдавию с января 2025 года после того, как Украина запретила транзит через свою территорию, а Кишинёв отказался урегулировать проблему долга за потреблённое топливо. По данным бухгалтерского учёта российско-молдавского предприятия «Молдовагаз», долг оценивают в $709 млн, по подсчётам Счётной палаты Молдавии — примерно в $500 млн.

В 2021 году тарифы на газ в республике выросли в семь раз, инфляция превысила 30% в годовом исчислении и спровоцировала акции протеста, после чего правительство заявило, что избавилось от зависимости от «Газпрома», и начало скрывать от населения закупочные цены. Газотранспортную систему страны передали под управление румынской компании «Вестмолдтрансгаз», что привело к увеличению тарифа на транспортировку газа.