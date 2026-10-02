Минниханов указал на необходимость роста товарооборота с Ираном

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в России Каземом Джалали. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Главной темой переговоров стало расширение сотрудничества между республикой и Исламской Республикой.

На встрече Минниханов обратил внимание на необходимость увеличения товарооборота. Он назвал перспективные направления, среди которых авиация, машиностроение, кораблестроение и медицина. Кроме того, Татарстан, по его словам, уделяет большое внимание развитию принципов исламского финансирования, а также индустрии халяль.

Рустам Минниханов пригласил Казема Джалали на Международный экономический форум «Россия – Исламский мир», который пройдет в 2027 году. Стороны также обговорили взаимодействие в области науки, образования, культуры и спорта.

Посол Ирана подчеркнул, что Минниханов играет значимую роль во всем исламском мире. Он также отметил, что Иран заинтересован в расширении взаимодействия с республикой. Ранее Минниханов говорил о глубоких исторических связях Татарстана с народами государств Содружества. В Казани не раз проводились крупные мероприятия по линии СНГ.