Минфин нарастит покупки валюты с 7 августа до 6,5 млрд рублей в день

Минфин объявил, что с 7 августа по 4 сентября ежедневный объем покупок иностранной валюты и золота по бюджетному правилу увеличится до 6,5 млрд рублей. Это на 20% больше текущего уровня в 5,4 млрд рублей в день. На это решение рубль отреагировал ослаблением: курс юаня на Московской бирже вырос на 0,3% до 12,01 рубля.

С 7 июля по 6 августа Минфин покупает валюту и золото на 5,4 млрд рублей в день, совокупный объем таких операций составляет 123,2 млрд рублей. В новом периоде, с 7 августа по 4 сентября, общий объем покупок достигнет 136,17 млрд рублей. Таким образом, ежедневные покупки вырастут примерно на 20%.

Увеличение оказалось выше ожиданий большинства аналитиков. Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов прогнозировал около 2 млрд рублей в день, аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов допускал снижение до 50–100 млрд рублей в месяц, главный аналитик «Т-Инвестиций» Софья Донец — до 1–3 млрд рублей в день. Аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова ожидала, что объем останется без изменений или незначительно вырастет.

В УК «Ингосстрах-Инвестиции» не ожидают сильных колебаний курса в ближайшее время, но допускают постепенное ослабление рубля из-за снижения нефтяных доходов. На конец года там прогнозируют доллар на уровне 85–87 рублей. В «Цифра Брокер» ожидают доллар в диапазоне 77–82 рубля и юань в коридоре 11,6–12 рублей.