Экономика

Казанские Ми-8 и Ми-17 составляют основу вертолетного парка Индии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Индия остается одним из самых перспективных заказчиков казанской винтокрылой техники в Азии — сегодня в стране эксплуатируется один из крупнейших в мире парков машин Ми-8 и Ми-17. Такие данные на международной промышленной выставке «Иннопром. Индия» привел заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга республики.

Глава татарстанского ведомства выступил на сессии «Крылья партнерства: на пути к самодостаточной Индии через проекты в сфере региональной авиации». В разговоре участвовал и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Сотрудничество Казанского вертолетного завода с индийскими партнерами началось еще в 50-е годы прошлого века. Тогда республика поставляла туда Ми-4 — эта машина обошла продукцию фирмы Сикорского на высотных испытаниях в Гималаях. За все годы партнерства заказчик получил свыше 400 единиц вертолетной техники, уточнил Олег Коробченко.

Казанские вертолеты способны закрывать самые разные задачи. Их применяют для грузовых перевозок, тушения пожаров, эвакуации пострадавших, мониторинга и разведки.

Визит татарстанской делегации на выставку в Индии стал продолжением многолетней работы республики с иностранными партнерами в авиастроении.

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