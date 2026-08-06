Экономика

Изъятые активы на $10,16 млрд заняли 42,2% рынка M&A

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
По данным AK&M, за первое полугодие 2026 года с...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Суды в первом полугодии 2026 года обратили в доход государства активы на рекордные $10,16 млрд. По подсчетам аналитиков AK&M, такие изъятия обеспечили 42,2% денежного объема российского рынка слияний и поглощений за январь—июнь.

Число подобных сделок достигло 15, а их совокупная стоимость оказалась в 2,5 раза выше, чем в первом полугодии 2025-го, когда суды передали государству десять активов на $3,95 млрд. Для ориентира: за весь 2025 год было изъято 24 актива на $11,03 млрд, а в 2024-м — десять бизнесов на $3,89 млрд.

Самым дорогим кейсом стала национализация агрохолдинга «Русагро», чей актив суд оценил в $7,7 млрд; после решения холдинг перешел под управление структуры Россельхозбанка — ООО «РСХБ — Финанс». Вторым по стоимости оказался «Краснодарзернопродукт» ($1,05 млрд), третьим — мурманские рыболовецкие компании ($606,4 млн). В целом в сельском хозяйстве национализировано пять активов на $9,5 млрд, что вывело отрасль в лидеры по объему.

Весь российский рынок M&A в январе—июне насчитал 181 сделку на $24,07 млрд: стоимость сменивших владельцев активов выросла на 31,6% год к году, а количество сделок сократилось на 8,6%. Также AK&M фиксирует рост зарубежных покупок российскими инвесторами — пять сделок на $1,2 млрд, вдвое больше, чем годом ранее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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