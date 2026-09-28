Экономика

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год выросла до 783 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Инвестиционная программа РЖД на 2026 год увеличена с 713,6 до 783 миллиардов рублей. Об этом глава компании Олег Белозеров рассказал в интервью телеканалу «Вести». По его словам, речь идет об уточненной инвестпрограмме с переходящими остатками, и на данный момент освоено и инвестировано более 450 миллиардов рублей.

Изначально совет директоров РЖД утвердил программу на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей — это решение было принято в декабре прошлого года. Позже объем был увеличен на 69,4 миллиарда рублей. За первое полугодие 2026 года компания реализовала программу на 323,1 миллиарда рублей, а только на закупку локомотивов в этом году направят 117 миллиардов рублей.

Белозеров отметил, что инвестиции поддержат не только железнодорожную сеть, но и цепочку смежных отраслей: вместе с РЖД работает большое количество коопераций и предприятий — от машиностроения до цементной промышленности. Вложения в локомотивы, по его словам, дадут новые возможности по объемам перевозок, а производителям — шанс выпустить более современную технику.

Для сравнения: в 2025 году объем инвестиционной программы РЖД составлял 890,9 миллиарда рублей — это в 1,4 раза меньше программы 2024 года, когда было утверждено 1,275 триллиона рублей, а фактически освоено 1,5 триллиона.

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