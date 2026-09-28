Лом в портах Балтики и Черного моря подорожал к 25 сентября на $14

К 25 сентября стоимость лома черных металлов в портах Балтики и Черного моря достигла $339 и $325 за тонну соответственно. По индексам «Транслома», с конца августа она прибавила $14, или 4–5%; это максимум с середины июня, а в годовом выражении котировки выросли на 16–21%.

Рост цен в российских портах происходит на фоне удорожания сырья в Турции. По данным «Транслома», с конца августа лом там подорожал также на $14, или на 4%, до $394 за тонну с учетом фрахта (CFR). Согласно BigMint, цены на импортный лом в Турции приближаются к $410 за тонну. Поддержку оказывали устойчивый спрос металлургов, ограниченное предложение на внешних рынках и рост стоимости фрахта, уточняют аналитики.

В «Трансломе» поясняют, что Турция — крупнейший импортер лома черных металлов в мире, а сырье из европейской части России экспортируется в эту страну, поэтому рост цен на турецком рынке положительно влияет на российских экспортеров. По данным Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis, в январе—августе 2026 года Россия увеличила экспорт лома черных металлов в Турцию на 33% год к году, до 524,5 тыс. тонн. Общие поставки сырья в страну за этот период сократились на 9,4%, до 12,25 млн тонн.