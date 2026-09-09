Google вложит €13 млрд в ИИ-инфраструктуру Финляндии за два года

Корпорация Google объявила, что в течение двух лет вложит €13 млрд в создание в Финляндии инфраструктуры для искусственного интеллекта. Средства, по словам компании, направят на цифровую инфраструктуру, проекты чистой энергетики и экономические партнерства, чтобы удовлетворить растущий спрос на сервисы Search, Maps и Gemini.

В рамках проекта компания построит три новых дата-центра и расширит действующий центр в городе Хамина. Как ожидается, на начальном этапе строительства в 2027–2028 годах проект поддержит более 37 тыс. рабочих мест и будет ежегодно приносить финскому ВВП €3,6 млрд.

Энергетические меры включают 22-летнее соглашение о продлении срока работы АЭС «Ловииса», развитие наземной ветроэнергетики и контракт на аккумуляторную систему мощностью 94 МВт.

Компания также выделит €31 млн в течение четырех лет на образование и экономическое развитие в Хамине, Каяани, Мухосе и Ваале. После полного ввода новых объектов они, как ожидается, будут поддерживать тысячи постоянных рабочих мест.