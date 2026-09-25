Экономика

Гериатр назвала признаки, требующие визита к врачу

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Забывчивость, резкое замедление движений и непреднамеренная потеря веса не всегда объясняются прожитыми годами. Гериатр Анита Чандра выделила ключевые признаки, которые должны стать сигналом для визита к специалисту.

Если ходьба или подъем со стула стали даваться с трудом, это может свидетельствовать о скрытых патологиях, а не только о возрастной потере мышечной массы. Забывчивость способна быть вызвана не годами, а депрессией или когнитивными нарушениями. Отказ от привычных хобби и непреднамеренная потеря веса часто маскируют хроническую боль или серьезные сбои в организме.

Среди других тревожных звоночков — внезапное упрямство, которое может оказаться предвестником болезни Альцгеймера, и участившиеся падения, указывающие на проблемы с равновесием и зрением.

Резкая утрата независимости в быту и постоянная сонливость, нередко возникающая из-за депрессии или побочных эффектов лекарств, также требуют пристального контроля. Врачи подчеркивают, что своевременная диагностика — ключ к успешной терапии и сохранению высокого качества жизни в любом возрасте.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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