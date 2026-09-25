Экономика

Газпром Армения: подача газа из России возобновлена с 25 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 25 сентября возобновлена транспортировка природного газа в Армению по магистральному газопроводу Северный Кавказ — Закавказье. О восстановлении поставок сообщила пресс-служба «Газпром Армения», передает ТАСС.

До этого, 15 сентября, компания объявляла, что поставки газа из России в Армению приостанавливаются на 11 дней на время ремонтных работ. Транспортировка была временно остановлена в связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на указанном газопроводе на территории РФ.

По данным Таможенной службы Армении, в 2025 году на долю России пришлось 82,4% импортированного природного газа, или 2 229 697,4 куб. м. Годом ранее доля поставок из РФ составляла 83,8%. Оставшиеся объемы республика получала из Ирана.

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