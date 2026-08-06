Экономика

Фьючерс на золото на Comex вырос на 4,2% до $4 361,72 за унцию

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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6 августа августовский фьючерс на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) подорожал на 4,2% — до $4 361,72 за тройскую унцию.

Котировки преодолели отметку $4 350 за унцию.

На 04:01 мск цена драгметалла составляла $4 361,72, а на 05:05 мск — $4 361,10 (+4,19%).

Данные о торгах следуют из информации площадки, распространённой ТАСС.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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