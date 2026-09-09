Экономика

ФНС начнет рассылать уведомления о налоге на вклады с 21 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

ФНС с 21 сентября начнет рассылать уведомления об уплате налогов за 2025 год, включая налог на доход с вкладов. Перечислить начисления нужно до 1 декабря. О старте рассылки сообщает Российская газета со ссылкой на письмо налоговой службы.

Уведомления придут в личные кабинеты на портале «Госуслуги» или на сайте ФНС. Если электронный способ недоступен, документ направят заказным письмом по почте. Как пояснил Российской газете федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Сергей Красноусов, в 2026 году вкладчики платят НДФЛ за 2025 год, при этом подавать декларацию 3-НДФЛ не требуется — расчеты ФНС делает автоматически на основе банковских данных.

Налоговики суммируют процентные доходы по всем вкладам и накопительным счетам, вычитают необлагаемый лимит и направляют единое уведомление с суммой. Налог взимается только с процентов, а не с суммы вклада, при этом капитализированные проценты, которые добавляются к телу вклада, также облагаются.

В связи с рассылкой активизируются мошенники, поэтому эксперты советуют внимательно проверять любые сообщения о налогах и не переходить по подозрительным ссылкам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана
час назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»

Не у нас

день назад

«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии

Интересное в Казани

день назад

80 рублей за литр солярки: рассказываем, на чем экономит казанский бизнес в 2026 году

рецепт шариков из борной кислоты и желтка от тараканов

Не у нас

день назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Гид по Казани

3 дня назад

Всё к новому учебному году: где купить, оформить и подготовить

ремонт термопота витек в Москве

Кулинария

17 часов назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Не у нас

4 часа назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Не у нас

час назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Кулинария

день назад

Грибы после леса не жарю сразу с картошкой: один этап перед сковородой меняет весь результат

Не у нас

12 часов назад

Священники напомнили прихожанам, что нельзя делать в храме
Новости Казани
6 часов назад

В Казани сократилось число парикмахерских

В Казани за последний год число парикмахерских ...

Технологии

35 секунд назад

Британские и канадские ученые предложили отвязать время от вращения Земли

Полезное

7 часов назад

От типографии до избирательного участка: бюллетени на выборах 2026 переданы в доставку

Новости Татарстана

17 минут назад

В Татарстане купят квартиры для сирот на 295 млн

Технологии

33 минуты назад

«Перья птиц»: российское приложение определяет вид по найденному перу
Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее:...
Интересное в Казани
11 часов назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Технологии

час назад

НРФ Регионы: деловая программа о связи брендов с аудиторией

Новости Татарстана

час назад

У речного маршрута Казань – Челны появится продолжение до Менделеевска

Технологии

час назад

Neon выпустила тизер «Искусственного» об OpenAI с Борисовым и Гарфилдом
Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять ...
Гид по Казани
4 дня назад

Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять скидку 10% на букет и найти организатора