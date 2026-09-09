ФНС начнет рассылать уведомления о налоге на вклады с 21 сентября

ФНС с 21 сентября начнет рассылать уведомления об уплате налогов за 2025 год, включая налог на доход с вкладов. Перечислить начисления нужно до 1 декабря. О старте рассылки сообщает Российская газета со ссылкой на письмо налоговой службы.

Уведомления придут в личные кабинеты на портале «Госуслуги» или на сайте ФНС. Если электронный способ недоступен, документ направят заказным письмом по почте. Как пояснил Российской газете федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Сергей Красноусов, в 2026 году вкладчики платят НДФЛ за 2025 год, при этом подавать декларацию 3-НДФЛ не требуется — расчеты ФНС делает автоматически на основе банковских данных.

Налоговики суммируют процентные доходы по всем вкладам и накопительным счетам, вычитают необлагаемый лимит и направляют единое уведомление с суммой. Налог взимается только с процентов, а не с суммы вклада, при этом капитализированные проценты, которые добавляются к телу вклада, также облагаются.

В связи с рассылкой активизируются мошенники, поэтому эксперты советуют внимательно проверять любые сообщения о налогах и не переходить по подозрительным ссылкам.