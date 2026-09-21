Европе прогнозируют дефицит авиатоплива до 510 тыс. баррелей в сутки

Запасы авиационного топлива в крупнейшем европейском нефтепродуктовом хабе Амстердам — Роттердам — Антверпен в первой половине сентября сократились до 543 тыс. тонн — минимального уровня за семь лет. На этом фоне Европе в четвертом квартале может грозить дефицит авиакеросина до 510 тыс. баррелей в сутки, следует из прогноза консалтинговой компании Energy Aspects, который приводит Reuters.

В других регионах ситуация отличается. В США в четвертом квартале объемы топлива примерно сравняются со спросом, а небольшой избыток составит около 18 тыс. баррелей в сутки. В Азиатско-Тихоокеанском регионе профицит ожидается значительно выше — около 419 тыс. баррелей ежедневно. Аналитики Energy Aspects отмечают, что это продолжает тенденции третьего квартала.

После начала войны в Иране и нарушения поставок с Ближнего Востока Европа увеличила закупки авиационного топлива в Нигерии, Канаде, США и Южной Корее. Поставки из Южной Кореи в сентябре достигают в среднем 129 тыс. баррелей в сутки. Согласно подсчетам Kpler, это рекордный показатель с 2022 года.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что многие нефтепродукты поставлялись в Европу с Ближнего Востока, однако теперь эти объемы на рынок не поступают. Россия также закрыла экспорт бензина, дизеля и авиакеросина — это усугубляет дефицит нефтепродуктов на мировом рынке. По его словам, проблема некоторое время оставалась незаметной благодаря запасам в хранилищах, но они постепенно сокращаются; дефицит уже возник в Европе в сфере дизельного топлива и бензина, а теперь, вполне возможно, распространится и на авиакеросин.