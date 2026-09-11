Экономика

Экспорт зерна из РФ в начале сентября упал в 5,9 раза, до 418 тыс. тонн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 1 по 10 сентября Россия экспортировала 418 тыс. тонн зерна — в 5,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,4 млн тонн). Такие данные приводятся в мониторинге Российского зернового союза. Основная перевалка сместилась на балтийские порты.

Пшеницы отгружено 294 тыс. тонн (в 6,5 раза меньше, чем год назад), ячменя — 43 тыс. тонн (в 7,3 раза меньше), кукурузы — 48,3 тыс. тонн (в 1,8 раза больше). Всего отгружалось пять зерновых и зернобобовых культур против 15 год назад, а пшеницу экспортировали девять компаний против 44.

Пшеница поставлялась в восемь стран, год назад — в 25. Лидером стала Саудовская Аравия с 66 тыс. тонн, далее идут Кения (52 тыс. тонн) и Нигерия (31 тыс. тонн). В числе новых направлений — Марокко (30 тыс. тонн), Мексика (28 тыс. тонн) и Иран (15 тыс. тонн); поставки в Египет упали до 7,4 тыс. тонн с 402 тыс. тонн. Отгрузка шла через девять портов против 36 год назад, крупнейшие — Усть-Луга (176,8 тыс. тонн) и Высоцк (95 тыс. тонн).

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, на рынке наблюдается временное ценовое затишье. Цены производителей снизились на 3,3%, до 8 990 рублей за тонну (в долларах — на 3,4%, до $104 против $107,7 на 1 сентября), что является минимальным уровнем за десять лет; максимум в 2025/26 сельхозгоду достигал $180-182 за тонну. Цены в Новороссийске (FOB) держались в пределах $212-214 за тонну.

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