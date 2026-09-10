Два банка перевели ДБО юрлиц на Postgres Pro и Astra Linux

Как сообщает «Компьютерра», два российских банка, использующих системы дистанционного банковского обслуживания BSS, завершили перевод ДБО для юридических лиц на импортозамещенное ПО, внесенное в РОПО. Базу данных перенесли с Oracle на российскую СУБД Postgres Pro, а система заработала на серверах под управлением Astra Linux с использованием LiberCat и отечественной сборки Java AxiomJDK.

Проект охватывал замену не только прикладного, но и системного программного обеспечения. Главная сложность состояла в переносе объемных массивов баз данных в строго ограниченное технологическое окно — для этого BSS разработала специализированный мигратор. Перед миграцией BSS провела нагрузочное тестирование, чтобы подтвердить способность системы на новом стеке выдерживать пиковые нагрузки без наращивания аппаратных мощностей.

Работы шли поэтапно: сбор данных о текущей архитектуре банков, перенос необходимых доработок в специализированную версию для каждого банка, тестовые миграции с оптимизацией мигратора, затем финальный перенос баз и переход в промышленную эксплуатацию. В результате системы ДБО сохранили все функциональные возможности и показатели производительности.

«Переход на отечественное программное обеспечение — это не просто выполнение нормативных требований, а стратегический шаг, обеспечивающий технологический суверенитет и информационную безопасность банковской системы», — заявил Станислав Шилов, директор по развитию продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS. По его словам, BSS с более чем 30-летней историей разработки банковских решений обладает необходимой экспертизой и зрелыми продуктами для таких миграций. Отработанная методология и инструментарий являются фундаментом для аналогичных проектов в других кредитно-финансовых организациях, которым предстоит импортозамещение в сроки, установленные президентским указом.