Экономика

Доллар на украинских торгах достиг рекордных 45,04 гривны

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Безналичный доллар на украинских торгах впервые...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Новый исторический максимум зафиксирован на украинских торгах: в среду, 24 сентября, безналичный доллар достиг 45,04 гривны, впервые с июня превысив 45 гривен. Об этом сообщает издание Страна.ua. С понедельника курс поднялся с 44,69 до 45,04 гривны за доллар.

Причина ослабления — значительный дисбаланс спроса и предложения. В сентябре объем торгов на межбанковском рынке стабильно превышает 300 миллионов долларов, а в среду достиг рекордных 333 миллионов. Чтобы сдержать обвал, Нацбанку приходится продавать от 70% до 90% всей валюты на рынке.

Официальный курс Нацбанка на пятницу зафиксирован на уровне 44,972 гривны. Однако для потребителей важнее реальные карточные курсы коммерческих банков, которые уже поднялись до 45,56 гривны за доллар. В обменниках наличный доллар в четверг продавали до 45,45 гривны, евро — до 52,0 гривны.

Дополнительное давление оказал мировой рынок: баланс между евро и долларом сместился в пользу американской валюты, и украинский регулятор вынужден подтягивать курс вслед за мировыми котировками. Аналитики полагают, что власти сознательно допускают плавную девальвацию: это позволяет выгоднее конвертировать международную финансовую помощь.

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