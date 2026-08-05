Медь обновила исторический максимум, подорожав до $14,2 тыс.
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Цена меди в среду, 5 августа, достигла исторического максимума, превысив $14,2 тыс. за тонну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов.
Рост котировок поддерживают ожидания инвесторов в связи с возможным решением американской администрации о введении импортных пошлин на медь. Также на рынке сказываются надежды на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
Предыдущий максимум был установлен в конце января. С начала 2026 года медь выросла в цене примерно на 18%.
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