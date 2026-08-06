Депутат предложил продлить льготные пени за ЖКХ

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон предложил продлить действующее до конца 2026 года ограничение на повышение пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг. Свое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

Сейчас пени начисляются по ключевой ставке ЦБ в 9,5%, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Это позволяет не допускать роста платежей для граждан. В марте 2026 года правительство уже приняло решение о продлении этой меры до конца года.

По словам депутата, профильный комитет должен в осеннюю сессию проработать вопрос и предложить правительству либо продлить действующий порядок, либо закрепить его на постоянной основе. Он подчеркнул, что это решение должно опираться на динамику ключевой ставки: если она останется существенно выше 9,5%, экономическое обоснование для продления сохранится.

Вольфсон также предложил внести изменения в Жилищный кодекс и установить постоянный «потолок пеней», чтобы избавить граждан и ресурсоснабжающие организации от неопределенности. При этом важно сохранить баланс: мера не должна снижать платежную дисциплину и создавать соблазн копить долги, добавил парламентарий.