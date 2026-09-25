Экономика

Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург за полугодие снизилась на 33%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Банк Санкт-Петербург по итогам первого полугодия 2026 года получил 16,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что на 33% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Норматив достаточности основного капитала на 1 июля 2026 года составил 17,3%, тогда как на начало года он был на уровне 19,7%.

Акционеры кредитной организации одобрили погашение 6,25 млн обыкновенных акций, выкупленных ранее. В результате общее количество обыкновенных акций сократится на 1,4% — с 445,4 млн до 439,1 млн, а уставный капитал банка уменьшится. Такое решение принято на основании данных сайта раскрытия корпоративной информации.

Также акционеры утвердили дивиденды за первое полугодие: 19,17 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. на привилегированную. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 5 октября.

Корпоративный кредитный портфель банка с начала года вырос на 6% и достиг 805,9 млрд руб., объем кредитов физическим лицам увеличился на 5,4% до 212 млрд руб. При этом средства корпоративных клиентов сократились на 4,9% с начала 2026 года до 348,5 млрд руб., а остатки на счетах розничных клиентов уменьшились на 7,6% до 560,8 млрд руб.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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