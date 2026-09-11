Число похоронных агентств в России выросло на 7% за год

К 1 августа 2026 года в России работали 11 497 организаций в сфере похоронных услуг, что на 7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Rusprofile. Годом ранее их было 10 730, а в 2022 году — 9 675. Из них 81% — индивидуальные предприниматели.

С января по июль число новых регистраций с основным ОКВЭД 96.03 «Организация похорон и представление связанных с ними услуг» выросло на 17,7% год к году, а ликвидаций — на 18,6%. С 2022 по 2025 год число регистраций новых организаций в ритуальной сфере увеличилось на 27,5%, при этом ликвидации остаются на одном уровне. Кроме того, в стране зарегистрированы 1677 организаций с ОКВЭД 47.78.4 «Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах». За январь-июль появилось 185 таких бизнесов, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года (186).

Рост числа компаний и ИП в ритуальной сфере связан прежде всего с изменением налоговой политики: идут проверки надзорных органов, и рынок выходит из тени, говорит секретарь Комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета при Минстрое, директор Союза похоронных организаций и крематориев России Елена Андреева. Она отмечает, что федерального органа власти, курирующего сферу ритуальных услуг, нет, и официальной общей статистики и реестра не ведется.

По словам Андреевой, в нулевых отменили лицензирование компаний ритуальных услуг, и распространилось мнение, что это бизнес с большой прибылью. В сферу пришло много предпринимателей, надеявшихся заработать как посредники, получая процент от производителя гробов или других ритуальных принадлежностей и не заботясь о качестве сервиса. Известны случаи, когда предприниматели становятся «черными агентами», подкупают полицию или врачей, получают информацию об умерших и навязывают услуги их близким.