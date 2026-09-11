Экономика

Цифровой рубль запущен массово, массовых проблем не зафиксировано

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Массовый запуск цифрового рубля прошел в штатном режиме, массовых проблем и жалоб Банк России не фиксирует. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передал ТАСС.

По ее словам, старт прошел по плану вместе с банками, которые обязаны были это сделать. В первые дни у части клиентов некоторых банков возникали сложности с открытием счетов цифрового рубля и проведением отдельных операций, но их оперативно устраняли.

Набиуллина отметила, что речь идет о точечных технических сложностях, которые уже устранены. Массовых проблем и жалоб регулятор не фиксирует; глава Банка России назвала это показательным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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