Цены на мясо в Татарстане бьют рекорды и превращают курятину в деликатес

Куриное филе в казанских супермаркетах перешагнуло отметку в 450 рублей за килограмм, а тушка бройлера в опте взлетела до 235 рублей. За три года говядина в республике подорожала на 49,9 процента, курятина — на 21,6. Производители птицы бьют тревогу: рентабельность упала до 6–7 процентов, и отрасль балансирует на грани выживания.

Птицефабрики сокращают закладку яйца и объемы выпуска, чтобы не работать в убыток. Причин несколько: дорожают корма, ветпрепараты, логистика, электричество. Кадровый голод вынуждает повышать зарплаты, а это тоже закладывается в себестоимость. Вдобавок летом 2025 года на рынок хлынуло дешевое куриное филе из Китая, обрушив оптовые цены ниже уровня окупаемости.

В Татарстане ситуация усугубляется: местные холдинги, включая «Ак Барс», замораживают инвестпрограммы из-за дорогих кредитов. Ставка ЦБ запредельная, поэтому строить новые корпуса невыгодно. Тем временем рестораторы жалуются, что курятина становится «золотой» — ее выводят из меню.

Ритейлеры, впрочем, стараются сдерживать рост. По данным АКОРТ, в первом полугодии торговые сети продавали 13 из 25 социальных товаров с отрицательной наценкой. Например, на говядину наценка составила минус 1,8 процента, на тушку бройлера — минус 0,7. Но даже при этом минимальные розничные цены на тушку курицы к началу июля выросли на 5,7 процента год к году — до 192 рублей.

Экономисты сходятся во мнении, что дешевизна курицы осталась в прошлом. Зависимость от импортной генетики и кормов никуда не делась, а ключевая ставка душит инвестиции. Эксперт Андрей Жуковский настаивает на защите внутреннего рынка от азиатского импорта: мол, китайское филе оттягивает капитал из страны, который мог бы пойти на развитие отрасли. Другие эксперты предупреждают, что тарифные барьеры лишь ускорят рост цен для потребителей.

До конца 2026 года курятина, скорее всего, подорожает еще — производителям нужно восстанавливать маржу. Свинина останется самой устойчивой, а говядина продолжит дорожать из-за ограниченного предложения. Покупатели вряд ли массово перейдут на другие виды мяса: курица по-прежнему самый доступный вариант, просто теперь она деликатес.