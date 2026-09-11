ЦБ сохранил ключевую ставку на 14% впервые после десяти снижений

Совет директоров Банка России 11 сентября оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это первая пауза после десяти снижений подряд, которые шли с июня прошлого года. На июльском заседании регулятор уменьшил показатель на 0,25 процентного пункта — с 14,25% до 14%, хотя аналитики тогда ждали сохранения.

Годовая инфляция, по оценке Банка России на 7 сентября, составила 6,3%. Росстат подсчитал, что с 1 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,08%, а с 1 по 7 сентября выросли на 0,05%, с начала года — на 4,72%. Инфляционные ожидания населения, по данным регулятора, остаются повышенными: в августе 13,7% против 14,7% в июле.

Текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось, говорится в пресс-релизе Банка России. По его оценке, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. В июле текущий рост цен с поправкой на сезонность достиг 11,6% в пересчете на год после 5,3% в среднем во втором квартале 2026 года, базовая инфляция — 7% против 4,6%; среди волатильных позиций регулятор назвал моторное топливо и плодоовощную продукцию.

Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных «Российской газетой», лишь некоторые допускали снижение до 13,75%. Обновленный базовый сценарий ЦБ предполагает среднюю ключевую ставку 14,5–14,6% в 2026 году (апрельский — 14–14,5%), прогноз по инфляции на этот год повышен до 6–7% с 4,5–5,5%. Возвращение годовой инфляции к цели 4% Банк России ожидает в 2027 году, следующее заседание совета директоров по ставке назначено на 23 октября 2026 года.