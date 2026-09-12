ЦБ сохранил ключевую ставку 14% и повысил прогноз инфляции до 6–7%

11 сентября совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это первая пауза в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. По данным ЦБ, инфляция поднялась до 5–6% в пересчёте на год, в том числе из-за ситуации на топливном рынке.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания объяснила, что сохранение ставки поддерживает сдержанный рост спроса и помогает не допустить вторичных эффектов. Она также отметила: в июле 2026 года ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год на 1,5 п. п., до 6–7%.

Причиной пересмотра Набиуллина назвала разовый вклад ситуации на топливном рынке. По её словам, в устойчивой части текущий, а не годовой рост цен стабилизируется вблизи 4% к концу этого года — при условии, что топливные эффекты будут затухать в соответствии с ожиданиями ЦБ и мерами правительства.

В тот же день Набиуллина заявила, что Банк России не обсуждает снижение ключевой ставки, а дальнейшие решения будут приниматься при обновлении макроэкономического прогноза в октябре.