ЦБ разъяснил, когда доля в другом жилье не помешает ипотечным каникулам

Заемщик может сохранить право на ипотечные каникулы, даже если у него есть доля в другом жилье. Банк России уточнил, что отсрочка платежей не отменяется, когда площадь такой доли не превышает норму предоставления жилой площади, установленную Жилищным кодексом.

Как пояснили в пресс-службе регулятора, при соблюдении этого условия ипотечное жилье считается единственным. Норма предоставления при этом различается по регионам.

Помимо этого, для получения каникул должны соблюдаться и другие требования: сумма кредита на дату выдачи не должна превышать 15 млн рублей, отсрочка по текущему договору предоставляется впервые, а основанием служит трудная жизненная ситуация — потеря работы, инвалидность или значительное снижение дохода. С 1 сентября 2026 года таким основанием станет и рождение ребенка.

В ЦБ отметили, что при рождении ребенка подтверждать снижение дохода не потребуется — достаточно свидетельства о рождении. Банк самостоятельно проверяет, является ли жилье единственным, для чего запрашивает выписку из ЕГРН о правах заемщика на недвижимость по всей России.