Экономика

ЦБ фиксирует подмену потребкредита рассрочкой у банков и маркетплейсов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Банк России выявляет случаи, когда клиентам предлагают потребительский кредит под видом рассрочки. Проверки касаются банков и операторов сервисов рассрочки, и при обнаружении такой практики регулятор принимает меры. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента поведенческого надзора ЦБ Сергей Колганов, передает «Интерфакс».

По его словам, ЦБ контролирует всех поднадзорных участников рынка, изучает новые продукты и по возможности обсуждает их с организациями до запуска. Отдельно регулятор проверяет предложения, которые банки или микрофинансовые организации называют рассрочкой: в некоторых случаях внутри оказывается обычный потребительский кредит. При выявлении подобных схем ЦБ может выдавать предписания.

Такие случаи встречаются и на маркетплейсах. Покупателю могут предложить несколько способов оплаты, включая кредит и рассрочку, после чего он переходит на сайт банка или отдельный ресурс для оформления услуги. Фактическим продуктом при этом также может оказаться потребительский кредит. Колганов отметил, что ЦБ взаимодействует с банками и маркетплейсами, чтобы такие практики устранялись в оперативном порядке.

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