Экономика

ЦБ: доля безналичных платежей снизилась до 88,5% во втором квартале 2026 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Доля безналичных платежей в России во втором квартале 2026 года снизилась с 88,9% до 88,5%, хотя объем наличных денег вырос. Макроэкономической проблемы в этом Банк России не видит — об этом на пресс-конференции по ключевой ставке заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает «Российская газета».

По словам Набиуллиной, увеличение количества наличных естественно для растущей экономики. В 2024–2025 годах их объем рос медленнее из-за высоких ставок по депозитам, а сейчас наблюдается догоняющая динамика; существенных отклонений от 2023 года нет.

Россияне во втором квартале 2026 года действительно несколько чаще расплачивались наличными. Среди причин глава ЦБ назвала перебои с мобильным интернетом, адаптацию к налоговым изменениям и тревожность населения на фоне различных слухов. При этом безналичные способы оплаты по-прежнему значительно преобладают.

В долгосрочной перспективе доля наличных денег продолжает сокращаться: сейчас на них приходится около 15% общей денежной массы, тогда как пять лет назад показатель превышал 20%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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