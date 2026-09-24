«Чайка-Сервис» запустила выпуск крана NR708 и 36-метровой автовышки

Автозавод «Чайка-Сервис» в Нижнем Новгороде начал выпускать две новые модели специальной техники: тросовый кран-манипулятор Чайка NR708 на базе ГАЗон NEXT и автогидроподъемник Чайка TR336 на шасси КАМАЗ КОМПАС 12. Новинки предприятие показало журналистам в ходе экскурсии по производству, передает ИА Нефтегаз.РУ.

В основе NR708 — крано-манипуляторная установка японской Tadano, использованная как прототип: на заводе признают, что при доработке техники ориентируются на решения японских и китайских производителей. Грузоподъемность КМУ на максимальном вылете достигает 590 кг при вылете стрелы до 10 м. Установка получила гидроцилиндр двунаправленного действия, поворотные аутригеры, датчик высоты и систему автоматического поджима крюка, а также возможность работы с отрицательным углом наклона стрелы. По словам коммерческого директора предприятия А. Данилова, при работе с тяжелым грузом на минимальном вылете последние, самые тонкие секции стрелы выключены, что повышает грузоподъемность и долговечность металлоконструкций. Основные комплектующие и запчасти локализованы. Первая серия оборудования должна поступить в продажу к концу текущего года.

Автовышка Чайка TR336 имеет рабочую высоту 36 м — телескопических машин такого класса на российском рынке прежде не было, аналогичное оборудование выпускали преимущественно корейские и китайские производители. Габаритная длина автомобиля составляет 9,8 м при допустимых в России 12 м, что обеспечивает маневренность в городских условиях. На предприятии изучают возможность адаптации оборудования под шасси ГАЗон NEXT массой 10 т для выхода в сегмент более компактной техники. Испытания автовышки планируется завершить к октябрю-ноябрю, а продажи начать в следующем году.

Среди заказчиков «Чайка-Сервиса» есть крупные нефтегазовые компании, у которых, по словам А. Данилова, пользуется спросом практически вся продукция завода. Предприятие работает на российском рынке с 1993 года и выпускает сложную автоспецтехнику на отечественных и иностранных шасси: модельный ряд насчитывает более 400 моделей, ежегодный выпуск составляет около 1,5 тыс. единиц, мощности рассчитаны более чем на 2 тыс. единиц в год.