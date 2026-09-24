Экономика

«Чайка-Сервис» запустила выпуск крана NR708 и 36-метровой автовышки

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Автозавод «Чайка-Сервис» в Нижнем Новгороде начал выпускать две новые модели специальной техники: тросовый кран-манипулятор Чайка NR708 на базе ГАЗон NEXT и автогидроподъемник Чайка TR336 на шасси КАМАЗ КОМПАС 12. Новинки предприятие показало журналистам в ходе экскурсии по производству, передает ИА Нефтегаз.РУ.

В основе NR708 — крано-манипуляторная установка японской Tadano, использованная как прототип: на заводе признают, что при доработке техники ориентируются на решения японских и китайских производителей. Грузоподъемность КМУ на максимальном вылете достигает 590 кг при вылете стрелы до 10 м. Установка получила гидроцилиндр двунаправленного действия, поворотные аутригеры, датчик высоты и систему автоматического поджима крюка, а также возможность работы с отрицательным углом наклона стрелы. По словам коммерческого директора предприятия А. Данилова, при работе с тяжелым грузом на минимальном вылете последние, самые тонкие секции стрелы выключены, что повышает грузоподъемность и долговечность металлоконструкций. Основные комплектующие и запчасти локализованы. Первая серия оборудования должна поступить в продажу к концу текущего года.

Автовышка Чайка TR336 имеет рабочую высоту 36 м — телескопических машин такого класса на российском рынке прежде не было, аналогичное оборудование выпускали преимущественно корейские и китайские производители. Габаритная длина автомобиля составляет 9,8 м при допустимых в России 12 м, что обеспечивает маневренность в городских условиях. На предприятии изучают возможность адаптации оборудования под шасси ГАЗон NEXT массой 10 т для выхода в сегмент более компактной техники. Испытания автовышки планируется завершить к октябрю-ноябрю, а продажи начать в следующем году.

Среди заказчиков «Чайка-Сервиса» есть крупные нефтегазовые компании, у которых, по словам А. Данилова, пользуется спросом практически вся продукция завода. Предприятие работает на российском рынке с 1993 года и выпускает сложную автоспецтехнику на отечественных и иностранных шасси: модельный ряд насчитывает более 400 моделей, ежегодный выпуск составляет около 1,5 тыс. единиц, мощности рассчитаны более чем на 2 тыс. единиц в год.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

19 часов назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Интересное в Казани

6 часов назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани

обработка древесины от грибка

Технологии

день назад

Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням

Интересное в Казани

3 дня назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска

аренда 3d-принтера в Нижнем Новгороде

Кулинария

день назад

Сливы лежат без дела, а варенье уже надоело: запекаю их под хрустящей крошкой за 30 минут

Технологии

день назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Не у нас

10 часов назад

В России создали новый бронетягач с турелью для защиты от дронов

Кулинария

день назад

Пачка ряженки застоялась в холодильнике: замешиваю на ней мягкие лепешки без дрожжей

Технологии

день назад

РЖД тестируют первый путь для ВСМ на полигоне Саблино — Тосно
Технологии
2 часа назад

В РАН предложили использовать избыток атомной генерации для тепла и водорода

Вице-президент РАН Степан Калмыков предложил ис...

Новости Казани

7 минут назад

Соглашение о туристическом сотрудничестве с городами ЮНЕСКО подписала Казань

Интересное в Казани

день назад

Нoвое поколение казанских водителей: почему зумерам 50 Вт зарядки важнее 150 лошадиных сил

Технологии

25 минут назад

«Алиса AI Про» от Yandex научилась собирать команды ИИ-агентов

Не у нас

48 минут назад

Священник предупредил, почему могильный крест нельзя выбрасывать
Льготный проезд в Татарстане можно подтвердить ...
Новости Татарстана
2 часа назад

Льготный проезд в Татарстане можно подтвердить цифровым ID

Технологии

58 минут назад

Microsoft представила Surface Mouse с тактильной отдачей за $79,99

Новости Казани

час назад

Метшин анонсировал создание фонда КМЮФ в поддержку детей

Технологии

час назад

Nintendo взыскала $4,5 млн с продавца пиратских игр для Switch
Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. ...
Гид по Казани
6 дней назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой