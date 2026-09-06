Экономика

BlackRock и JPMorgan уходят в облигации развивающихся рынков

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Крупнейшие управляющие активами BlackRock и JPMorgan Asset Management переключились на облигации развивающихся рынков. Причиной стал обвал государственных долговых бумаг США и Японии на фоне ускорения инфляции и роста фискальных рисков. При этом развивающиеся страны распродаж избежали благодаря сдержанной инфляции, жесткой денежно-кредитной политике и сбалансированным бюджетам, сообщает Bloomberg.

С начала года доходность облигаций развивающихся рынков в местной валюте превысила 3%, тогда как казначейские облигации США и их европейские аналоги потеряли 0,6%. Средняя инфляция в развивающихся экономиках составляет 3,8%, и, по оценкам JPMorgan, у их центробанков есть примерно на один процентный пункт больше запаса прочности для поглощения ценового давления, чем четыре года назад.

Эту гибкость уже используют центробанки: в августе ставки снизили Бразилия, Турция и Венгрия, Южная Корея и Филиппины ужесточили политику, а Чехия сохранила её без изменений. По мнению главного стратега T. Rowe Price Криса Кушлиса, локальные ставки останутся относительно стабильными, а его команда отдает предпочтение облигациям Бразилии, Венгрии, Мексики и ЮАР.

BlackRock и Societe Generale, в свою очередь, делают ставку на чешский рынок, ожидая, что регулятор не будет вынужден повышать ставки. Руководитель отдела долга EM в BlackRock Мишель Обена предпочитает бумаги стран, где, как ожидается, центробанки сохранят ставки без изменений. Главный инвестиционный директор JPMorgan по долгу EM Пьер-Ив Баро пояснил, что распродажа глобальных облигаций делает развивающиеся рынки более привлекательными из-за их роли диверсификатора дохода.

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