B2B-РТС направит на дивиденды 824,13 млн руб. по 4,61 руб. на акцию

Акционеры ПАО «B2B-РТС» утвердили дивиденды за полугодие в размере 4,61 руб. на одну обыкновенную акцию. Согласно информации, опубликованной на сайте раскрытия корпоративной информации, общий объем выплат составит 824,13 млн руб., дата отсечки назначена на 11 октября.

Финансовые показатели компании за первые шесть месяцев: чистая прибыль по МСФО достигла 2 млрд руб., превысив результат аналогичного периода 2025 г. на 9,5%. Выручка от оказания услуг выросла на 15% год к году, до 4,43 млрд руб., а скорректированная EBITDA составила 2,89 млрд руб., прибавив 17,7%.

До этого B2B-РТС впервые одобрила дивиденды по итогам I квартала 2026 г. — 5,19 руб. на акцию. На те выплаты было направлено 927,8 млн руб., то есть 90% чистой прибыли.

B2B-РТС — крупнейшая российская электронная торговая платформа для автоматизации закупок и продаж в B2B- и B2G-сегментах. Она объединяет B2B-Center, РТС-тендер, «Облачную логистику» и «РТС-академию», обслуживая более 45% госзаказчиков и 65% крупнейших компаний РФ. Компания основана в 2002 г., а в апреле 2026 г. провела IPO на Мосбирже.